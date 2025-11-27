Il sogno di Damiano Prencipe caseario eccellente, con la grande passione di un’epoca lontana in una realtà moderna
Il sogno di Damiano Prencipe caseario eccellente, con la grande passione di un’epoca lontana in una realtà moderna
Manfredonia – UN giovane del nostro tempo – Damiano Prencipe, figlio di una grande formazione e tradizione ,custode di una terra di caseari – dal nonno al padre , ancora uno dei pochi , se non forse l’unico che lavora tutto a mano.
Damiano nato il 25 settembre 1993 a San Giovanni Rotondo.
I suoi antenati hanno costruito nel corso degli anni una tradizione casearia – fatta di allevamento per gli animali e di speranza a piccola industria famigliare, il loro un lavoro di amore e sacrificio – dove tutto è nato dal cuore – per quegli odori che ti scorrono nelle vene , fino a salire agli occhi di una natura pura di campagna.
Trasmettendo a Damiano – una passione per tutto ciò che è genuinità di arte dai famosi latticini – dove nasce ogni forma di beni preziosi dal latte che è l’elemento principale .Prencipe – giovanissimo ha giá una gran professionalitá nel settore caseario – Proveniente già da una famiglia di casari.
Sin da piccolo ha inseguito un grande sogno – visto da piccolo scorgere all’orizzonte – come una vita che aveva già vista in un’ immagine con occhi in lacrime – Oggi è riuscito a calcare così le orme come un sangue che scorre al sole e va a bagnare il fiume del grande seme che era il grande nonno – Damiano Prencipe … Lui ;con la sua professionalità gli ha trasmesso quello che oggi é il suo amato lavoro, la sua vita fatta di generosità – di produrreil meglio alla gente.
Nel suo piccolo – con modestia il suo laboratorio zona Monticchio in Via Gargano, con una sede nuova e più grande con una professionalità con pochi dipendenti – riesce a produrre tutto ciò che deriva dal latte di bufala – dalla provola alla ricotta, formaggi e caciocavalli – e tante varie forme gastronomiche che ne fa dal eccellenti.
Auguri Damiano Prencipe , che hai sognato da piccolissimo – oggi sei una grande realtà. Hai voluto ad ogni costo afferrare quell’arte del grande sapore dei Vecchi mestieri – che le nuove generazioni stanno dimenticando: oggi abbiamo riscoperto – un ragazzo – che ha intrapreso il mestiere del padre e del nonno – da portarlo a respirare – le passioni di un’epoca lontana, ma così vicina, genuina e meravigliosa.
a cura di Claudio Castriotta