Il sogno di Damiano Prencipe caseario eccellente, con la grande passione di un’epoca lontana in una realtà moderna

Manfredonia – UN giovane del nostro tempo – Damiano Prencipe, figlio di una grande formazione e tradizione ,custode di una terra di caseari – dal nonno al padre , ancora uno dei pochi , se non forse l’unico che lavora tutto a mano.

Damiano nato il 25 settembre 1993 a San Giovanni Rotondo.

I suoi antenati hanno costruito nel corso degli anni una tradizione casearia – fatta di allevamento per gli animali e di speranza a piccola industria famigliare, il loro un lavoro di amore e sacrificio – dove tutto è nato dal cuore – per quegli odori che ti scorrono nelle vene , fino a salire agli occhi di una natura pura di campagna.

Trasmettendo a Damiano – una passione per tutto ciò che è genuinità di arte dai famosi latticini – dove nasce ogni forma di beni preziosi dal latte che è l’elemento principale .Prencipe – giovanissimo ha giá una gran professionalitá nel settore caseario – Proveniente già da una famiglia di casari.

Sin da piccolo ha inseguito un grande sogno – visto da piccolo scorgere all’orizzonte – come una vita che aveva già vista in un’ immagine con occhi in lacrime – Oggi è riuscito a calcare così le orme come un sangue che scorre al sole e va a bagnare il fiume del grande seme che era il grande nonno – Damiano Prencipe … Lui ;con la sua professionalità gli ha trasmesso quello che oggi é il suo amato lavoro, la sua vita fatta di generosità – di produrreil meglio alla gente.

Nel suo piccolo – con modestia il suo laboratorio zona Monticchio in Via Gargano, con una sede nuova e più grande con una professionalità con pochi dipendenti – riesce a produrre tutto ciò che deriva dal latte di bufala – dalla provola alla ricotta, formaggi e caciocavalli – e tante varie forme gastronomiche che ne fa dal eccellenti.

Auguri Damiano Prencipe , che hai sognato da piccolissimo – oggi sei una grande realtà. Hai voluto ad ogni costo afferrare quell’arte del grande sapore dei Vecchi mestieri – che le nuove generazioni stanno dimenticando: oggi abbiamo riscoperto – un ragazzo – che ha intrapreso il mestiere del padre e del nonno – da portarlo a respirare – le passioni di un’epoca lontana, ma così vicina, genuina e meravigliosa.

a cura di Claudio Castriotta