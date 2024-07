Il sipontino Vittorio Gentile è Head of Wine Italy di Zuma: “Una realtà in costante espansione”

Reporter Gourmet in un articolo racconta il successo di Zuma. da tempo simbolo della ristorazione giapponese e del lifestyle nel mondo.

L’Head of Wine Italy di Zuma è il sipontino Vittorio Gentile, che ha lavorato in varie location di Zuma prima di stabilirsi a Roma.

“Zuma è una realtà in costante espansione. Proprio a maggio è stato lanciato un ristorante a Cannes e un pop up a Monaco, mentre a Roma è in arrivo la rinnovata terrazza del lounge bar per offrire un’esperienza incredibile durante la calda estate della capitale” dice Gentile.

“La capacità di trovare un format vincente e replicarlo nel mondo. L’esperienza, le sensazioni, il cibo, l’accoglienza da Zuma sono le stesse in qualsiasi nostro ristorante, e ai clienti piace” spiega Gentile. “L’atmosfera è informale, ma il servizio mette a proprio agio, senza risultare pomposo. Allo stesso tempo è preciso, puntuale e appaga anche il cliente più esigente”.