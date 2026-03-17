Il rito del sale che porta bene al Manfredonia Calcio, il video divertentissimo

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MANFREDONIA – il rito del sale, cosi come Oronzo Canà nel film cult “l’allenatore nel pallone” buttava del sale in panchina su Crisantemi, anche il Manfredonia Calcio usa questo rito per scacciare le avversità. Scrive sui social il Manfredonia Calcio “Vi avevamo detto che se serviva altro sale per far scatenare i nostri ragazzi, saremmo tornati in quel di Margherita di Savoia” pubblicando un video divertentissimo in cui Michele paglione, accompagnatore del Manfredonia Calcio entra negli spogliatoi e butta del sale sulle maglie da gioco (tra l’altro bellissime in versione nera) e sui guantoni del portiere.

Prosegue nella didascalia “Ebbene si, siamo tornati e questa volta con un pizzico di sale il finale è stato dolcissimo.” riferendosi al 3 a 1 inflitto alla paganese in casa nella bolgia di un Miramanre impazzito.

Il video realizzato da Antonio Cotrufo e dall’area comunicazione del Manfredonia Calcio fa seguito al video pubblicato nelle settimane scorse nel quale lo stesso Michele Paglione gettava del sale sul campo da gioco e sulla porta, prosegue quindi la saga del sale.