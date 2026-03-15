Manfredonia da sballo: 3-1 alla Paganese, scatto salvezza
Manfredonia da sballo: 3-1 alla Paganese, scatto salvezza
Il Manfredonia batte 3-1 la Paganese al Miramare e raggiunge quota 35 in classifica, a +3 dalla zona rossa.
La gara è spigolosa ed il gioco degli ospiti, nei primi minuti, fa capire perché fino a 7 giorni fa la Paganese occupava il vertice della classifica.
La gara viene sbloccata al minuto 27 da una magia di Pierdomenico, che lascia partire un sinistro dal limite che si infila all’incrocio dei pali.
Dieci minuti dopo il Manfredonia trova il pari con un gol in mischia di Spinelli ed in quel momento inizia un’altra partita.
Nella ripresa la Paganese è meno spavalda ed i sipontini trovano la rete con un perfetto contropiede di Hernaiz.
La rimonta si perfeziona a 15′ dal termine con una palla rubata da Urain che serve Hernaiz: l’esterno spagnolo salta Gallo e gonfia la rete per la terza volta.
Nel finale confuso assalto dei campani che sbattono contro la traversa ed un Brahja in stato di grazia: finisce 3-1.