Il ricordo del signor Michele Caterino vinaio, detto Mischino

Manfredonia. Oggi vi parlo del grande Michele Caterino ,conosciuto da tutti come ” Mischino”.Andava spesso al Largo Seminario, Michele vendeva vino all’ ingrosso,la sua vineria era grande ed era proprio giù alla traversa del Corso esattamente Via dei Celestini -per la strada che porta in via del mare Nazario Sauro.

Nei miei ricordi di ragazzino ,me lo ricordo bene ,andavo a comprare il vino a miei genitori ,quando entravo si sentiva un forte odore di botte impregnato di uva moscata.

Mischino era simpatico un po’ comico a volte severo leggermente balbuziente. In quella vineria sentivi il profumo della vita,a pensarci oggi sapevo di un tempo lontano e sano .

La maggior parte dei familiari possedevano e lavoravano nelle cantine .Poi col passare degli anni ,Michele si comprò un Piaggio tre ruote ” detto u carruzze” .

Così girava anche per le vie di zona in zona ,aveva molti clienti ,con le sue consegne a domicilio.

Quando un bel giorno chiuse l’attività, per problemi di salute ,si trasferì in Venezuela per via del clima mite ,per soffrisse di cuore. Dopo poco tempo li in quella ex vineria, nacque una nuova attività di ristorazione divenuta poi nota . Io ovviamente non stavo a Manfredonia ma abitavo in Toscana e persi di vista il signor Michele.

Il nostro paese ha sempre avuto grandi tradizioni e di gente che viveva col quotidiano con i loro affabili storie di quartiere dove le giornate li passavi nel rispetto della popolazione.

A cura di Claudio Castriotta