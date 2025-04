[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In classe accadono piccole cose che meritano di essere raccontate…



Il Progetto Don Milani Cup, dai banchi al campo da calcio passando per la città.

Quando la scuola crea sinergia.



Don Milani Cup … è questo il progetto nato da un lavoro di gruppo svolto in classe,

sul tema della cooperazione, su stimolo del libro “Giusto o Sbagliato” di Chiara

Valentina Segré e Marco Annoni, nell’ambito del Progetto Lettura dell’Istituto

Comprensivo “Don Milani-Maiorano” di Manfredonia.



Durante le ore dedicate alla lettura abbiamo incontrato la storia del Leicester City,

una squadra di calcio inglese allenata da Claudio Ranieri che, contro tutti i

pronostici, ha vinto il campionato. Riflettendo, abbiamo pensato che lo spirito di

gruppo e la solidarietà sono gli ingredienti giusti per raggiungere i traguardi più

importanti.



Nonostante siamo tra i più piccoli, a scuola non ci siamo demoralizzati e abbiamo

intrapreso questo compito di realtà: un torneo scolastico tutto nostro, la prima

edizione della Don Milani Cup.

La pianificazione delle attività

Per portare avanti questo progetto ci siamo divisi in tre gruppi: il primo gruppo si è

occupato di raccogliere gli sponsor e definire il progetto grafico delle locandine, dei

gadget e delle divise delle singole squadre; il secondo gruppo ha curato le

coreografie delle cheerleaders e il terzo si è occupato degli aspetti tecnico tattici e di

coinvolgere e coordinare le squadre delle altre classi. È stato un lavoro di squadra

lungo e articolato, abbiamo messo in campo le nostre diverse attitudini e interessi.

Quello che pensavamo essere un piccolo compito pomeridiano piano piano si è

trasformato e ha contagiato sempre più persone.



Cosa abbiamo imparato

Cooperare significa lavorare in gruppo per raggiungere un obiettivo comune senza

pensare ai propri interessi o guadagni personali. Cooperare non è molto semplice

perché ogni persona ha idee differenti. Non dobbiamo dimenticare che “ogni passo

insieme ci porta più lontano”. Abbiamo dovuto vincere le nostre timidezze per

invitare imprese, negozi, e attività commerciali a sostenere il nostro Progetto,

sperimentando le dinamiche e le strategie della sponsorizzazione sportiva.

Vorrei aggiungere che ogni squadra ha un nome legato ai protagonisti delle storie

raccontate nel libro “Giusto o Sbagliato”, che non conoscevamo e che

rappresentano e affrontano temi importanti come la cooperazione per la Dinamo

Ranieri, la cultura per lo Sporting Malala, l’Intissar FC , l’Abu Malek United, l’amore

per gli animali per il Real Gooadall, la lotta alla violenza per l’Atletico Davis, il rifiuto della guerra per il Lokomotiv Petrov e il rispetto della dignità umana per il Bayern

Biffi.



Ci preme ringraziare gli sponsor che hanno aderito e sostenuto il nostro progetto. I

loghi delle varie aziende figurano sulle nostre maglie e sullo striscione pubblicitario

esposto durante le partite. Grazie per la fiducia a tutti e in particolar modo alla

Tecno Lab Energy, D’Isita Serramenti, Bar 5 Sensi, Azienda Agricola Il Parco,

GarganPetrol, Chichino Pane, TVB Arti Grafiche, fumetteria il Covo del Nerd,

Paglione Impianti, Motopesca Nuova Laura, Dalemar Autotrasporti, Macelleria

Bacucc, il signor Francesco Di Candia e ovviamente Il Centro Sportivo Stella Maris

che ci ospiterà per tutto il torneo.



L’augurio per ognuno è di un meritato divertimento ed una sana competizione non

perdendo mai di vista quello che è il motto di questa Don Milani Cup: ogni passo

insieme ci porta più lontano!

La classe 1ªF