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IL PRODUTTORE DI GIORGIA, IL VOLO E ALEX BARONI A FOGGIA

Il 24 maggio grande appuntamento con Marco Rinalduzzi per un workshop esclusivo allo Studio Kuore Nero

FOGGIA – È stato determinante per le carriere di cantanti del calibro di Giorgia, il Volo e Alex Baroni. Marco Rinalduzzi, figura chiave dietro il successo di alcune delle voci più prestigiose della musica nazionale e internazionale sarà a Foggia il prossimo 24 maggio. Lo Studio Kuore Nero ospiterà un evento formativo di alto livello organizzato da Tania Frasca in collaborazione con Kuore Nero Production e Groove Lab Academy. Oltre alla masterclass, è previsto ampio spazio ai talenti locali con esibizioni live. Nell’ambito di questo importante appuntamento, la scena musicale foggiana si prepara ad accogliere il workshop speciale di Rinalduzzi, icona della produzione italiana.

IL PERSONAGGIO Marco Rinalduzzi non è solo un produttore, ma un vero e proprio punto di riferimento nell’industria discografica. La sua carriera è intrecciata indissolubilmente con quella di superstar come Giorgia, con cui ha collaborato non solo come produttore ma anche come autore e arrangiatore in brani storici, contribuendo a definire l’eleganza tecnica della sua voce. Il suo tocco professionale è stato fondamentale anche per la carriera di Alex Baroni, accompagnando il cantautore romano in alcune delle sue produzioni più intense e memorabili. Inoltre, Rinalduzzi vanta una collaborazione di prestigio con Il Volo, il trio lirico-pop italiano famoso in tutto il mondo, dimostrando la sua capacità di gestire e valorizzare voci potenti e tecnicamente complesse su palchi internazionali. Il suo eclettismo lo ha portato a lavorare e produrre per nomi leggendari come Riccardo Cocciante, Patty Pravo, Luca Barbarossa, Nada e Franco Califano, dimostrando una versatilità rara che spazia dal pop melodico al rock, dal soul alla canzone d’autore.

IL WORKSHOP. Partecipare al workshop di Marco Rinalduzzi significa entrare nella “stanza dei bottoni” della musica italiana, apprendere segreti tecnici e interpretativi direttamente da chi ha plasmato il sound di generazioni di artisti. Il workshop è concepito come un’esperienza immersiva. Dopo la lezione teorico-pratica con Rinalduzzi, i partecipanti avranno l’occasione di mettersi in gioco direttamente sul palco dello Studio Kuore Nero. Ogni iscritto potrà esibirsi in un brano a scelta, sia una cover che un inedito, ricevendo un feedback diretto e personalizzato dal maestro. Un’opportunità rara per testare le proprie capacità performative sotto la guida di un esperto di caratura internazionale.

“Portare a Foggia un professionista del calibro di Marco Rinalduzzi – dicono gli organizzatori – è una sfida vinta grazie alla sinergia tra le nostre realtà. Vogliamo dare agli artisti locali la possibilità di confrontarsi con gli standard qualitativi dei grandi palchi internazionali, offrendo loro strumenti concreti per migliorare la propria tecnica e la propria presenza scenica” INFO: 351 3785146 (Tania Frasca) | 388 143 6817 (Kuore Nero) | 340 6932364 (Groove Lab Academy)