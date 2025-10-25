Il Paradiso, puntate novembre: la contessa medita vendetta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Prosegue l’appuntamento quotidiano con “Il Paradiso delle signore”, la soap del pomeriggio di Rai Uno. L’ottava stagione ha avuto inizio da circa un mese e la trama si sta rivelando molto interessante. Al centro delle vicende c’è la complessa situazione sentimentale di Marcello Barbieri. Il giovane avrebbe dovuto convolare a nozze con la contessa, la donna che ha combattuto per far accettare la loro relazione nell’alta società. Barbieri, tuttavia, ha compreso di provare dei sentimenti per Rosa, decidendo di interrompere la sua storia con Adelaide.

Marcello ha lasciato la contessa

La storia d’amore fra la contessa di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri ha fatto sognare il pubblico. Una relazione insolita per l’epoca, considerando la disparità sociale e la differenza d’età fra i due. Adelaide, però, non si è arresa dinanzi alle convenzioni sociali, lottando per vivere questo amore alla luce del sole. La donna, infatti, ha progettato uno splendido matrimonio, sperando di vivere in serenità con la persona che amava. Al contempo, tuttavia, i sentimenti di Barbieri sono cambiati. Il suo amore per la contessa si è trasformato in affetto e allo stesso tempo la sua stima per Rosa ha preso una direzione diversa. Inizialmente ha negato i suoi sentimenti per Camilli, salvo poi ammettere la verità. Pertanto ha scelto di non ingannare Adelaide e soprattutto non ingannare sé stesso. Marcello ha chiuso la sua relazione con la contessa, spiegandole che non potrà sposarla.

Il Paradiso, anticipazioni prossime puntate: Adelaide apprende della relazione fra Rosa e Marcello

Nel corso delle prossime puntate Adelaide dovrà fare i conti con il dolore per la separazione dall’uomo che amava. Quest’ultimo, invece, si avvicinerà a Rosa con la speranza di vivere serenamente il loro amore. Entrambi sono consapevoli che il loro segreto non potrà essere nascosto in eterno. I due giovani, però, si dicono pronti ad affrontare tutto in nome dei loro sentimenti. La contessa, infatti, ben presto verrà a conoscenza della relazione fra il suo ex e la signorina Camilli. La notizia non lascerà indifferente, tanto da spingerla a meditare un piano di vendetta.

Il piano di vendetta di Adelaide

Le prossime puntate vedranno la contessa al centro della trama. La donna deciderà di attuare un piano di vendetta contro coloro che l’hanno ingannata. In primis chiederà a Roberto di licenziare sia Marcello che Rosa, sottolineando che la tensione fra lei e il suo ex è molto alta e non consente di lavorare in un clima sereno. Questo, però, potrebbe essere solo il primo passo di una strategia vendicativa molto più lunga e complessa. La guerra è solo cominciata.