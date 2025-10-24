Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 3 al 7 novembre: Adelaide si vendica di Marcello e Rosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 3 al 7 novembre su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera italiana raccontano che Umberto tenterà di placare l’ira funesta di Adelaide senza successo. Dopo aver scoperto che Marcello l’ha lasciata per Rosa, la contessa deciderà di vendicarsi dei due. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che Irene riceverà una lettera da parte di zia Sandra che la costringerà a ripensare alla sua situazione sentimentale. Mario e Roberto, invece, si stringeranno la mano davanti a Caterina, la quale è all’oscuro del loro trascorso sentimentale. Odile deciderà di affrontare Rosa dopo aver appreso da Adelaide come sono andate le cose con Marcello.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Adelaide vuole licenziare Rosa e Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in programma dal 3 al 7 novembre su Rai 1 rivelano che Adelaide ordinerà a Roberto di licenziare Rosa e Marcello in quanto il clima al grande magazzino è diventato troppo teso. Di Meo, invece, scoprirà che Enrico sta seguendo la terapia però senza osservare le istruzioni. Irene, intanto, dovrà trovare in fretta una venere per il grande magazzino e Johnny l’aiuterà nell’incarico. Marcello sarà sicuro che Adelaide si vendicherà di lui e di Rosa. Ma loro decideranno ugualmente di affrontare il peggio in virtù del loro amore. Infine al grande magazzino arriverà la notizia dell’alluvione che ha travolto Firenze.