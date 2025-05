Il Paradiso delle Signore, spoiler settembre: Odile deluderà Matteo?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle Signore 9 è terminato lo scorso 5 maggio, ma il cast è tornato ora al lavoro per terminare di girare gli episodi della decima stagione, che ci farà compagnia a parire da settembre. Molti i misteri e i conti in sospeso che dovrannoe ssere risolti nelle nuove puntate che i fan non vedono l’ora di gustarsi ogni pomeriggio alle 16:00 su Rai1. Ci si chiede se e come proseguirà il rapporto tra Adelaide e il suo “toy boy” Marcello, così come se tra Matteo e Odile potrà nascere qualcosa. FanPage, ha già lasciato trasparire alcune anticipazioni al riguardo!

Il Paradiso delle Signore: due storie d’amore tra alti e bassi

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda a settembre, tra i nodi da sciogliere, continurà il triangolo amoroso che si è andato a creare tra Marcello, Adelaide e Rosa. Mentre la contessa si era allontanata per nascondere a tutti la sua malattia, il direttore del Paradiso e la venere si erano molto avvicinati e tra i due c’è stato anche un bacio appassionato. Un evento che aveva turbato entrambi, tanto che Rosa aveva pensato di abbandonare l’appartamento che condivideva con Marcello, Matteo e lo zio Armando (prima che l’interprete, il bravissimo Pietro Genuardi, lasciasse queso mondo) e, addirittura, di andare via Milano. Barbieri, nel frattempo, non era riuscito a confessare ad Adelaide quel momento di debolezza; anche la contessa si trovava in una posizione delicata, in quanto si stava riprendendo dall’operazione subita al cuore. Al momento, Barbieri sembra ancora molto legato alla ragazza e non possiamo escludere che continuerà a tradire Adelaide per stare accanto a Rosa e possiamo anche immaginare un’appassionaa notte d’amore che farà sì che Matteo scelga definitivamente la bella e giovane giornalista. Questa eventualità spianerebbe il campo ad Umberto il quale potrebbe avvicinarsi sempre di più ad Adelaide, il suo unico, vero amore. Non dimentichiamo che tra i rapporti caotici che si sono creati nella battute finali de Il Paradiso delle Signore 9, c’è anche quello tra Matteo e Odile. I due avevano lavorato insieme per diversi mesi, con l’obiettivo di comporre una canzone per un musicarello, un brano che alla fine ha avuto un grandissimo successo. Anche in questo caso si è infine creato un triangolo amoroso: Odile, Matteo e Guido, un ex della figlia di Adelaide, improvvisamente riapparso nella sua vita. Odile sembra covare ancora un sentimeno verso il giovane produttore e, nel caso in cui sceglierà quest’ultimo, un deluso Castelli potrebbe farsi da parte definitivamente.