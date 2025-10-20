Affari Tuoi: la grande sfida di Efisio e Fabiana

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stata una delle puntate più emozionanti di questa stagione di Affari Tuoi. Nella serata di domenica 19 ottobre 2025, Efisio Cocco — fruttivendolo di Guasila, in provincia di Cagliari — è arrivato in studio accompagnato dalla compagna Fabiana per tentare la fortuna. Con il suo sorriso genuino e la sua calma contagiosa, Efisio ha saputo conquistare il pubblico e lo stesso Stefano De Martino, che ha guidato la coppia tra offerte, cambi e colpi di scena. Quella di ieri non è stata solo una partita, ma una storia di coraggio, amore e tenacia, in cui i sogni di una coppia normale sono diventati protagonisti del prime time.

Affari Tuoi: dal pacco n. 7 al bivio finale, la serata di Efisio e Fabiana

Efisio Cocco è un uomo semplice, abituato ai ritmi del suo piccolo paese sardo. Nella vita fa il fruttivendolo, ma ieri ha portato in televisione molto più di un mestiere, presentando la sua umanità autentica. Al suo fianco, la compagna Fabiana — con cui condivide una lunga storia d’amore e due figli, Matteo e Diego — la quale lo ha sostenuto con dolcezza e grinta. I due si sono conosciuti in un supermercato; “l’ho istruita io”, ha scherzato Efisio ricordando i loro primi incontri. Una battuta che ha strappato un sorriso anche al pubblico in studio. La loro partecipazione al programma, come lui stesso ha spiegato, nasce dal desiderio di ristrutturare la casa di famiglia e, un giorno, acquistare un camper per viaggiare in libertà. Il numero sorteggiato per Efisio è stato il pacco n. 7, un numero che spesso porta con sé significati simbolici e un pizzico di scaramanzia. Le prime scelte, però, non sono state semplici: tra pacchi blu e rossi, Efisio ha visto volare via cifre importanti, tra cui 200.000 euro, eliminato troppo presto. Il Dottore, col suo consueto aplomb, offre 35.000 euro, una proposta tutt’altro che trascurabile. Ma Efisio, con il sorriso sardo che ormai ha conquistato tutti, risponde con un fermo “No, grazie”, scritto persino sulla sua mano.

Un gesto simbolico, quasi un manifesto del suo modo di affrontare la vita: fidarsi del destino e non piegarsi alla paura. Le mani tremano, Fabiana trattiene il fiato, il pubblico applaude. Si susseguono pacchi da 5 euro, 20.000 euro e 100.000 euro. La tensione cresce, eppure la coppia continua a giocare con serenità, unita e complice fino all’ultimo colpo. La fase finale è da film. Rimangono due cifre: 50.000 euro e 1 euro. Due estremi che condensano tutta l’essenza del gioco: fortuna, rischio e cuore. Il Dottore propone un cambio di pacco, e dopo un istante di esitazione, Efisio e Fabiana decidono di accettare.

In studio cala il silenzio. Tutti trattengono il respiro. Alla fine, la coppia non riesce a portare a casa il premio massimo, ma la loro partita resta memorabile per l’intensità e la spontaneità. Stefano De Martino, visibilmente colpito, li saluta con parole piene d’affetto: «Piango anche io!», scherza tra gli applausi, riconoscendo il valore della loro avventura. Chi guarda questa puntata con attenzione nota subito un dato: Affari Tuoi continua a essere uno specchio dell’Italia vera, quella fatta di gente comune e sogni semplici.

Efisio e Fabiana incarnano un’Italia che crede ancora nella fortuna e nel lavoro, nell’amore che si traduce in collaborazione, nel coraggio di rischiare. Da un punto di vista televisivo, la loro partita è stata una piccola lezione di autenticità. Nessuna forzatura, nessuna recita: solo emozione. La decisione di rifiutare l’offerta da 35.000 euro, seppur azzardata, ha mostrato un carattere forte e coerente. Il successivo cambio, invece, è stato il gesto più intelligente della serata: un modo per chiudere la partita con dignità, evitando il rimpianto. Tuttavia, l’assenza del grande premio (300.000 euro, usciti durante la scelta dei pacchi) ha tolto il botto finale. Ma in compenso, ha lasciato un senso di verità e di rispetto per il rischio, che è ciò che tiene viva la magia del programma. Fabiana, poi, si è rivelata una presenza preziosa: misurata, empatica, mai invadente. Una donna che rappresenta perfettamente il sostegno silenzioso, ma decisivo, che tiene insieme i sogni di coppia. La serata di ieri resterà tra le più belle di questa stagione di Affari Tuoi. Non per la cifra vinta, ma per il percorso umano mostrato sul palco. Efisio e Fabiana hanno insegnato che la vera vittoria non sempre è nel denaro, ma nella forza di condividere un’emozione, di credere in un numero, e di farlo insieme. Una coppia normale, due sorrisi sinceri, e una Sardegna che — per una notte — ha brillato sul piccolo schermo di Rai 1.