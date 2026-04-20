Il Paradiso delle signore cancellato su Rai 1: ecco quando e perché

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Il Paradiso delle signore è tra le soap opera più seguite in Italia. Ogni giorno le vicende ambientate all’interno di un grande magazzino di Milano registrano 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 1. Proprio lo sceneggiato subirà un cambio di programmazione in occasione dell’1 maggio. Secondo quanto riportato dal portale Blasting News, Il Paradiso delle signore non andrà in onda per la Festa dei lavoratori per permettere al pubblico di trascorrere la giornata in totale tranquillità. La Rai ha deciso di mettere in pausa la nota soap opera, che tornerà regolarmente in onda il prossimo 4 maggio su Rai 1.

Il Paradiso delle signore non va in onda venerdì 1 maggio

La soap opera ambientata a Milano non andrà in onda venerdì 1 maggio sui teleschermi di Rai 1. Il Paradiso delle signore tornerà regolarmente in onda dal 4 maggio con nuove puntate ricche di colpi di scena. Le anticipazioni annunciano che Matteo e Umberto saranno sempre più vicini a scoprire la verità sui fratelli Marchesi, che stanno tenendo in pugno Odile. Nel frattempo, Marcello e Rosa si riavvicineranno mentre Gianlorenzo e Delia prenderanno una decisione sofferta in merito al loro matrimonio. Infine Mimmo proverà ad aiutare Agata ad avere una nuova possibilità a Firenze.