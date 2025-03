Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 31 marzo al 4 aprile: Rosa va a vivere da Irene, Delia innamorata di Botteri

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 31 marzo al 4 aprile su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Rosa sarà divisa tra due fuochi: accettare o meno le richieste di Tancredi. La giornalista inoltre dimostrerà di non riuscire più a convivere sotto lo stesso tetto di Marcello dopo il bacio che si sono scambiati. Irene proporrà alla ragazza una soluzione per farla vivere con più serenità. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che la capo-commessa inviterà Rosa ad abitare insieme a lei e Delia. La giornalista accetterà l’offerta di Irene e per questo lo comunicherà a Marcello. Quest’ultimo sarà costretto ad accettare la decisione della nipote di Armando. Marcello accuserà la mancanza di Rosa mentre lei apparirà felice di essersi trasferita dalle amiche.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Delia è innamorata di Botteri

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate in onda dal 31 marzo al 4 aprile su Rai 1 rivelano che Tancredi scoprirà che Rosa non vive più a casa di Marcello. L’uomo confesserà qualcosa di inaspettato ad Umberto. Intanto Marcello inviterà suo fratello Matteo a manifestare i propri sentimenti ad Odile. Delia, invece, confiderà alle amiche di essersi innamorata di Botteri. A tal proposito, Concetta inviterà lo stilista del grande magazzino ad aprire il suo cuore alla venere. Botteri inviterà quindi Delia a cena. La donna apparirà molto emozionata per l’evento. La salute di Adelaide avrà un nuovo peggioramento. La contessa chiederà a Enrico di prendersi cura di Marta qualora non dovesse più tornare.