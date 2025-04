Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 14 al 18 aprile: Rosa sceglie Tancredi, Botteri al settimo cielo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che il pubblico avrà modo di vedere dal 14 al 18 aprile in prima visione su Rai 1. Dagli spoiler si apprende che la salute di Adelaide farà passi da gigante, tanto da poter tornare a Villa Guarnieri. Umberto e Marcello a questo punto decideranno di fare pace per il benessere della contessa. Nel frattempo, Rosa informerà Elvira di sentire sempre più la mancanza di Marcello e di avere un certo fastidio per la sua storia con Adelaide. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle signore si apprende che Rosa riceverà una nuova proposta di lavoro per Tancredi, che vorrà fare di lei la nuova stella del giornalismo. Per questo motivo, la giornalista deciderà di affrontare Marcello una volta per tutte.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Rosa firma il contratto con Tancredi

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in onda dal 14 al 18 aprile su Rai 1 rivelano che Rosa darà le dimissioni a Roberto per poi accettare di firmare il contratto con Tancredi. Neanche a dirlo, la novità manderà l’editore al settimo cielo, tanto da finire per baciare Rosa. Nel frattempo, Roberto spingerà Mimmo a chiedere ad Agata un appuntamento mentre Botteri sarà felicissimo per il successo che la sua nuova collezione per il grande magazzino sta avendo tra i giovani. L’uomo si prenderà quindi una rivincita sulla Galleria Milano Moda dopo che gli avevano copiato interamente l’abito. Una settimana ricca colpi di scena per gli amanti della soap opera di Rai 1.