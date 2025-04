Spoiler Il Paradiso delle Signore 7-11/4: il vero padre di Odile

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con una nuova imperdibile settimana di episodi, pronta a emozionare ancora una volta milioni di telespettatori. Tra ritorni attesi e sorprendenti new entry, il Grande Magazzino milanese si prepara ad accogliere nuove dinamiche e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa ci riservano le trame degli episodi in onda dal 7 all’11 aprile 2025, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 16.00. Ecco le anticipazioni dettagliate, puntata per puntata.

Il Paradiso delle Signore: cosa accadrà dal 7 all’11 aprile

Enrico è allo stremo delle forze dopo il delicato intervento a cui è stata sottoposta Adelaide, e fatica a gestire le emozioni. Umberto, intanto, è turbato: le parole che la Contessa gli ha confidato poco prima dell’operazione continuano a tormentarlo. Al Paradiso si inaugura la linea giovane, ma l’entusiasmo iniziale lascia presto spazio a qualche imprevisto che costringe lo staff a intervenire in fretta. Sul fronte musicale, Guido aggiorna Odile: Marina Valli, attrice protagonista del nuovo film, ha espresso il desiderio di incontrare gli autori della colonna sonora. Matteo, coinvolto nella questione, rimane profondamente colpito dalle parole del produttore. Nel frattempo, Anita, che ha accantonato momentaneamente l’idea del trasferimento in America, tenta di convincere il padre a rivedere la sua decisione. Al suo fianco si schiera anche Lea, che prova a smuovere il dottore facendo leva sui suoi sensi di colpa.

Dopo aver atteso con ansia che le condizioni di Adelaide si stabilizzassero, Odile può finalmente stringere di nuovo sua madre in un abbraccio carico di emozione. Al Paradiso, intanto, le Veneri hanno un’idea brillante: partecipare a Bandiera Gialla, la celebre trasmissione radiofonica romana. Un’occasione preziosa per dare visibilità alla nuova collezione e conquistarne il pubblico più giovane. Mentre Agata spiazza Mimmo con una proposta del tutto inaspettata, Guido invita Odile a prendere parte a una serata all’insegna della musica. Intanto Tancredi si accorge del turbamento di Rosa e decide di intervenire con un gesto speciale, sperando di sollevarle il morale. Sul fronte familiare, Lea è sempre più determinata a convincere Enrico a trasferirsi in America insieme a lei e ad Anita. Per rafforzare la sua posizione, coinvolge anche Marta nel tentativo di farlo riflettere. Ma sarà proprio Enrico a prendere l’iniziativa, affrontando direttamente sua figlia per spiegarle le ragioni che lo trattengono ancora a Milano. Anche per Marcello arriva il momento tanto atteso: può finalmente riabbracciare Adelaide, che sta affrontando con forza e pazienza il suo lento percorso di guarigione.

Enrico e Marta dovranno separarsi?

Umberto, osservando da lontano il legame tra i due, comprende di dover fare un passo indietro, riconoscendo l’impatto positivo che Barbieri ha sulla contessa. Intanto Agata si scontra con il rifiuto di Ciro, che le nega il permesso di partecipare al viaggio a Roma con le altre Veneri. Ma la ragazza non si lascia scoraggiare e mette a punto un piano per non rinunciare a questa importante opportunità. Tancredi, nel frattempo, è sempre più insospettito dal legame tra Rosa e Marcello, tanto da iniziare a indagare sotto traccia. Rosa, dal canto suo, confida un segreto che lascia Elvira senza parole. Intanto Marta, dopo un’attenta riflessione sulla situazione con Lea e Anita, comincia a nutrire dubbi sulle reali intenzioni della cognata di Enrico, sospettando che dietro la sua gentilezza si nasconda qualcosa di poco chiaro. Anche Enrico comincia a lasciarsi sfiorare dal sospetto: qualcosa in Lea non lo convince più del tutto, e le sue certezze iniziano a vacillare.

Nel frattempo, Matteo rientra da Roma, dove ha avuto modo di incontrare Marina Valli. L’incontro con l’attrice lo ha aiutato a chiarirsi le idee sul legame che lo unisce a Odile, e ora è pronto a fare una scelta importante, che confida al fratello. Nel frattempo, il rapporto tra Delia e Botteri si fa sempre più stretto, sfumando verso una crescente complicità. Una novità scuote anche le Veneri: Roberto ha una notizia inaspettata per loro — non dovranno più recarsi a Roma, perché una figura di rilievo arriverà direttamente a Milano per incontrarle. Sul finale, un addio commuove il Paradiso: Rita lascia il magazzino e saluta le sue colleghe con affetto. Ma prima di voltare pagina, un ultimo incontro la segna profondamente. Davanti al taxi che la condurrà verso la sua nuova vita, incrocia lo sguardo tagliente di Tancredi: tra i due, silenzio e tensione parlano più di mille parole.

L’arrivo di Renzo Arbore a Milano agita l’atmosfera del Paradiso: lo staff è in fermento per preparare al meglio l’accoglienza del celebre artista. Guido coglie l’occasione per presentargli Odile e Matteo, aprendo così nuovi scenari. Nel frattempo, Adelaide è ancora ricoverata in clinica, ma trova la forza per fare una telefonata carica di significato a Umberto. I due riprendono un discorso lasciato in sospeso, e Guarnieri, profondamente turbato dalla recente rivelazione — è lui il padre biologico di Odile — confida di voler trovare il momento giusto per raccontare tutto alla ragazza. Intanto Marta si trova a gestire l’irritazione di Anita, convinta che la partenza della zia Lea sia colpa sua. In questo clima di emozioni contrastanti, Renzo Arbore sorprende tutti con un gesto inaspettato: fa un dono speciale allo staff del grande magazzino, regalando un momento di gioia e leggerezza.