Il Paradiso delle Signore anticipazioni 9 marzo 2026: Valeria stupisce Marcello, Johnny conforta Irene

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 9 marzo 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Enrico dopo essersi recato in Questura per la questione del campetto inquinato confesserà il suo timore a Maria. Lui ha paura che ci vorrà molto tempo per scoprire chi sono i responsabili e lei proporrà a Rosa di svolgere un’indagine.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 marzo 2026: Umberto controlla Ettore, Delia parla con Cesare

La nuova linea di lingerie al Paradiso prenderà forma e Marcello apprezzerà sempre di più il modo di fare di Valeria. Nel frattempo Umberto continuerà a mettere in atto la sua strategia per poter controllare Ettore.

Guarnieri sta coinvolgendo Matteo e sta provando a convincere Odile a staccarsi da Marchesi. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Delia spingerà Cesare a liberarsi dall’influenza di Rebecca e a fare un passo avanti con Irene. Quest’ultima sta vivendo un momento delicato e cercherà ancora il conforto di Johnny, lui sarà molto felice di starle accanto.