Il Paradiso delle Signore anticipazioni 9 dicembre 2025: Marcello e Rosa non rinunciano alle nozze, Adelaide…
Rebecca fa una richiesta ad Ettore e Odile. Cosa accadrà oggi, 9 dicembre 2025, nella puntata de Il Paradiso delle Signore.
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 9 dicembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.15 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel primo episodio settimanale? Fulvio riceverà una proposta da Caterina in merito alla serata tanto desiderata. Nel frattempo Marcello e Rosa non avranno nessuna intenzione di fare un passo indietro in merito al matrimonio.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 dicembre 2025: Rebecca fa una richiesta ad Ettore e Odile
Rebecca avrà paura di sfigurare alla prima della Scala, infatti chiederà a Odile ed Ettore di pensare ad un’irripetibile idea. I due riusciranno a soddisfare la sua richiesta?
Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Matteo non riuscirà a trovare la foto ricordo della madre. Intanto Adelaide, in seguito alla rivelazione di Odile, si renderà protagonista di un estremo gesto.