Il Paradiso delle Signore anticipazioni 5 dicembre 2025: gesto estremo di Adelaide, Marcello non rinuncia…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 5 dicembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.15 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nell’ultimo episodio settimanale? Caterina farà una sorpresa a Fulvio che lo farà commuovere. Marcello non ha nessuna intenzione di rinunciare alle nozze, Rosa invece dopo la richiesta della Contessa farebbe un passo indietro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5 dicembre 2025: Matteo non trova la foto

Chiara ha scelto l’abito per la Prima della Scala e spera che non sia troppo appariscente. Rebecca invece chiederà a Odile ed Ettore un abito che possa renderla indimenticabile e unica in occasione della serata.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Matteo non riuscirà più a trovare la foto di sua madre. Intanto, Adelaide compirà un estremo gesto dopo la rivelazione di Odile.