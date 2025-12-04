SerieTVSpettacolo Italia

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 4 dicembre 2025: Adelaide scopre che Marcello e Rosa si sposano

Ettore e Greta hanno un piano, Adelaide chiede a Marcello... Cosa accadrà oggi, 4 dicembre 2025, nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte4 Dicembre 2025
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 dicembre 2025
Adelaide de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 4 dicembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.15 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Odile non è d’accordo con la decisione di Marta e Umberto, a differenza loro infatti crede sia giusto rivelare alla madre che Marcello e Rosa hanno deciso di sposarsi. La figlia della Contessa, infatti, deciderà di rivelarle la verità.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 dicembre 2025: Adelaide fa una richiesta a Marcello

Irene chiederà un favore a Concetta dopo aver accettato l’invito di Cesare, l’uomo le ha proposto di andare alla Prima della Scala. Intanto Johnny le regalerà un libro sull’opera che andrà in scena, il Nabucco.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nel tentativo di recuperare la foto da Matteo Greta ed Ettore metteranno in atto un rischioso piano. Nel frattempo Adelaide si recherà da Marcello per fargli una richiesta che sembrerà più un ordine.

