Attualità Manfredonia
Manfredonia, danneggiamenti in Villa Comunale. La Marca: “Presentato denuncia”
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Manfredonia, danneggiamenti in Villa Comunale. La Marca: “Presentato denuncia”
Pali della luce distrutti e muretti danneggiati: questo è il nuovo triste conto presentato alla città dai frequentatori della Villa Comunale di Manfredonia, dopo questo lungo weekend.
La Marca: “Abbiamo presentato oggi una denuncia/querela per danneggiamenti in villa comunale. Non possiamo permettere che pochi possano danneggiare il bene di tutti”.