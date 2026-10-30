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MILLE STUDENTI IN PIAZZA A FOGGIA: SERVONO RISPOSTE URGENTI PER CAROVITA, SCUOLE E UNIVERSITÀ

Questa mattina mille studentesse e studenti di Foggia sono scesi in piazza per la mobilitazione nazionale contro il carovita che sta interessando l’intero paese. Al centro delle richieste interventi decisi per aiutare lavoratori e famiglie e misure strutturali per la scuola e l’università.

“Siamo scesi in piazza in tutta Italia per chiedere al governo risposte reali e non repressione: le persone hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese.” dichiarano Jacopo Lecce e e Gregorio Pio Carmone, coordinatori di Unione degli Studenti e UDU-link Foggia.

“La situazione nelle scuole della provincia continua ad essere critica: servono misure strutturali per abbassare i costi dell’istruzione e del trasporto pubblico, servono interventi decisi sull’edilizia scolastica. Questi non possono essere temi che si affrontano solo una volta all’anno: bisogna monitorare costantemente lo stato dei lavori” continuano gli studenti.

“Gli studenti universitari affrontano costi esorbitanti: dal trasporto ai testi per studiare fino alla casa. In Puglia siamo riusciti ad ottenere la copertura totale delle borse di studio per tutti coloro che sono idonei: ora bisogna mette in campo misure che rendano finalmente la città di Foggia un luogo accogliente per le studentesse e gli studenti” continuano.

“La Provincia ha concordato nell’aprire un tavolo di confronto con noi ogni due settimane. Siamo a disposizione per discutere con tutte le istituzioni e le forze politiche: costruiamo risposte e misure concrete a partire dal territorio. Il Governo nazionale non può continuare a rispondere alle legittime richieste di milioni di cittadini, lavoratori e Studenti con la repressione: devono andare a casa!” Concludono.