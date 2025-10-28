Il Paradiso delle Signore anticipazioni 28 ottobre 2025: Marcello si imbatte in Guarnieri, a Rosa confessa…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 28 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nell’ultimo episodio settimanale? Marcello ha spiazzato tutti nel momento in cui ha deciso di mandare all’aria il matrimonio con Adelaide. L’uomo si recherà alla villa per avere un confronto con la Contessa dopo quello che è successo ma si imbatterà in Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 28 ottobre 2025: Rosa e Marcello si rivedono, lui fa un’importante confessione

Dopo aver visto una foto dell’uomo le veneri al Paradiso riconosceranno subito il fidanzato di Caterina, infatti era un loro cliente. Nel frattempo Mimmo e Johnny durante una chiacchierata finiranno per parlare anche d’amore e si scambieranno alcune confidenze.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Rosa tornerà a Milano e incontrerà Marcello. Quando rivedrà l’amica Barbieri si lascerà sfuggire una confessione molto importante.