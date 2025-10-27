Il Paradiso delle Signore anticipazioni 27 ottobre 2025: la dichiarazione di Marcello crea scompiglio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 27 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nell’ultimo episodio settimanale? Marcello ancora pieno di dubbi ha detto alla Contessa che non è l’uomo giusto per lei perché pensa che non potrà renderla felice, una rivelazione che lascerà a bocca aperta tutti a Villa Guarnieri. Roberto intanto cercherà do tenere i giornalisti a bada e spera che Rosa torni presto a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 ottobre 2025: Enrico scopre una nuova terapia

Anche il piano dei Marchesi subirà un rallentamento a causa dell’inaspettata notizia. Umberto è convinto che Marcello abbia deciso di fare un passo indietro con Adelaide a causa di Rosa.

Caterina rischierà di perdere la foto di Mario. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Enrico scoprirà una nuova terapia che potrebbe aiutarlo a recuperare del tutto le funzioni della mano.