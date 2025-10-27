SerieTVSpettacolo Italia

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 27 ottobre 2025: la dichiarazione di Marcello crea scompiglio

Nuove tensioni a Villa Guarnieri, Enrico scopre... Cosa succederà oggi, 27 ottobre 2025, nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte27 Ottobre 2025
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 ottobre 2025
Marcello de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 27 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nell’ultimo episodio settimanale? Marcello ancora pieno di dubbi ha detto alla Contessa che non è l’uomo giusto per lei perché pensa che non potrà renderla felice, una rivelazione che lascerà a bocca aperta tutti a Villa Guarnieri. Roberto intanto cercherà do tenere i giornalisti a bada e spera che Rosa torni presto a Milano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 ottobre 2025: Enrico scopre una nuova terapia

Anche il piano dei Marchesi subirà un rallentamento a causa dell’inaspettata notizia. Umberto è convinto che Marcello abbia deciso di fare un passo indietro con Adelaide a causa di Rosa.

Caterina rischierà di perdere la foto di Mario. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Enrico scoprirà una nuova terapia che potrebbe aiutarlo a recuperare del tutto le funzioni della mano.

