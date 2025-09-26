Il Paradiso delle signore anticipazioni 26 settembre 2025: novità al Paradiso, Matteo pensa ad Odile

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 26 settembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Le condizioni di salute del piccolo Andrea non stanno migliorando. A causa della forte tosse del figlio i coniugi Amato infatti penseranno alla possibilità di trasferirsi in una località di mare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 settembre 2025: Matteo vicino a Marina ma pensa a Odile

Dopo l’idea venuta in mente a Botteri ci sarà una novità al Paradiso, quale? La creazione di una collezione di scialli personalizzati. Intanto le veneri faranno un corredo a Marina per il suo ricovero in ospedale. La ragazza potrà contare sulla vicinanza di Matteo, lui però continuerà a pensare ad Odile con nostalgia.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Enrico dovrà operare Marina dopo il suo malore, però apparirà preoccupato a causa del suo problema alla mano. Intanto l’articolo su Marcello scritto da Rosa avrà l’esito sperato da Umberto e Tancredi.