Il Paradiso delle Signore anticipazioni 22 maggio 2026: Rosa è fuori pericolo, Mirella prende una decisione

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 22 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Rosa e Marcello si sono fatti una promessa d’amore in ospedale prima che lei si sottoponesse all’intervento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 22 maggio 2026: c’è ancora speranza per Odile e Matteo? Mirella decide di…

Insieme ai clienti le Veneri festeggeranno al Paradiso la vittoria del al Giro d’Italia conquistata da Felice Gimondi. Intanto Mirella prenderà una decisione su Luigi dopo aver avuto dubbi e preoccupazioni per giorni. Nel frattempo Odile farà un gesto verso Matteo che potrebbe aprire le porte ad un nuovo inizio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Rosa sarà fuori pericolo, anche Adelaide deciderà di recarsi da lei in ospedale per accertarsi che sia andato tutto bene. I guai di Cesare finalmente si risolveranno, lui e la sorella ringrazieranno chi li ha aiutati. Irene e Johnny saranno pronti per riprendere il loro viaggio ma prima si riconcilieranno con la zia Sandra.