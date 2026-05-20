Il Paradiso delle Signore anticipazioni 20 maggio 2026: le condizioni di Rosa peggiorano, deve fare una scelta

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 20 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Dopo aver scoperto che Mancino sta ricattando Cesare Irene e Jonny cercheranno di convincerlo a sedersi ancora al suo tavolo. Il motivo? Per poter smascherare l’uomo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 20 maggio 2026: l’atteggiamento di Luigi non convince Mirella, Rosa peggiora

Da quando il suo è ripiombato improvvisamente nella sua vita Mirella non è più stata serena, la Venere infatti apparirà sempre più preoccupata a causa dello strano atteggiamento di Luigi.

Dopo che Mirella si è di nuovo sfogata con lui Mimmo cercherà non solo di proteggerla ma anche di capire che intenzioni ha realmente Luigi. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che le condizioni di salute di Rosa peggioreranno. Enrico farà di tutto per salvarle la gamba dall’infezione ma le chiederà di prendere una decisione drastica.