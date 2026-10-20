Tutto per la mia famiglia arriva una puntata maxi: ecco quando

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Tutto per la mia famiglia è tra le produzioni più amate dal pubblico italiano. La serie tv colleziona in media due milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Le vicende drammatiche dei fratelli Eren hanno conquistato davvero tutti. Un grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a decidere di mandarla in onda anche in prima serata. In particolare, giovedì 22 ottobre andrà in onda una nuova puntata maxi di Tutto per la mia famiglia dove sono attesi diversi colpi di scena. Mediaset ha deciso di confermare l’appuntamento in prime time nonostante non avesse brillato in termini di ascolti contro Doc-Nelle tue mani, la fiction con protagonista Luca Argentero in onda nello stesso momento su Rai 1.

Tutto per la mia famiglia anticipazioni puntata serale 22 ottobre

Ma cosa succederà nella nuova puntata serale di Tutto per la mia famiglia in programma giovedì 22 ottobre a partire dalle ore 22:00 sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv narrano che Ogulcan lascerà Harika, sicuro che abbia udito delle parole che l’hanno ferito. Orhan, intanto, non saprà come comportarsi con Sengul anche se i ragazzi l’hanno spinto a perdonarla. Asiye si riprenderà dopo lo svenimento di cui è rimasta vittima. Tolga, invece, provocherà Omer durante una giornata al bowling. Nebahat riverserà tutta la sua rabbia su Akif, sicura che sia andato a vivere da Suzan. A scuola, verrà organizzata un’asta di beneficenza per finanziarie la costruzione di una biblioteca.

Ogulcan di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)