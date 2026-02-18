Il Paradiso delle Signore anticipazioni 18 febbraio 2026: Odile offre ad Ettore l’occasione che aspettava

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 18 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Dopo aver accettato di indagare sui fratelli Marchesi Matteo rivelerà al fratello il motivo della sua partenza per Londra.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 febbraio 2026: Johnny fa un incidente, Irene premurosa con lui

Per appianare le tensioni tra Rosa e Marcello in merito alla questione editoriale relativa al nuovo numero di ‘Paradiso Donna’ Roberto riuscirà a trovare un compromesso. Intanto Ciro non è ancora riuscito a trovare qualcuno che sostituirà Mimmo dopo la sua partenza, la cosa farà preoccupare Concetta.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Odile offrirà l’occasione ad Ettore di accedere a Villa Guarnieri alla cassaforte di Umberto. Nel frattempo Johnny farà un incidente e nei suoi confronti Irene apparirà molto premurosa.