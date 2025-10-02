Il Paradiso delle signore anticipazioni 2 ottobre 2025: Tancredi ha dei sospetti, Umberto riceve delle foto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 2 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Salvo ed Elvira ringrazieranno le veneri per averli sostenuti e aiutati a prendere una decisione in merito al loro trasferimento a Taormina. Intanto Concetta inviterà Ciro ad avere coraggio nel gestire da solo la caffetteria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 2 ottobre 2025: Enrico parla con Tancredi, Umberto riceve scatti di Rosa e Marcello

Mimmo sta per ricevere il suo encomio dal Prefetto, a Roberto però non sfuggirà il fatto che il ragazzo non è contento. Enrico non ha ancora trovato una soluzione per il suo problema alla mano, chiederà a Tancredi delle informazioni sull’operazione che gli ha permesso di recuperare perfettamente l’utilizzo della gamba.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Marcello informerà Adelaide del guasto all’auto che ha impedito a Rosa di intervistare Margherita Hack, Tancredi però avrà dei sospetti. Intanto, Umberto riceverà alcune foto scattate durante il viaggio di Marcello e Rosa.