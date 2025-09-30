Il Paradiso delle signore anticipazioni 30 settembre 2025: Elvira preoccupata, Marcello accompagnerà Rosa…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 30 settembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Ciro dopo aver appreso che Salvo potrebbe trasferirsi si chiederà come farà da solo a gestire il il Gran Caffè Amato. Nel frattempo Irene cercherà di aiutare Elvira poiché preoccupata a causa della proposta del marito di trasferirsi a Taormina.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 30 settembre 2025: Marcello andrà a Trieste con Rosa

Caterina verrà assunta ufficialmente al Paradiso come venere, intanto arriverà la prima ospite del Paradiso Donna. Adelaide invece tornerà ad occuparsi dei preparativi per il suo matrimonio con Marcello e della sfida per gli abiti che dovranno indossare le sue testimoni.

Ci saranno altre novità in vista. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che Umberto scoprirà che Rosa dovrà recarsi all’Osservatorio Astronomico di Trieste per fare l’intervista a Margherita Hack e sarà Marcello ad accompagnarla.