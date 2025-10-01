Il Paradiso delle signore anticipazioni 1 ottobre 2025: Marcello e Rosa trascorrono la notte insieme

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 1 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Ettore e Botteri si stanno impegnando per creare gli abiti da cerimonia per le testimoni di Adelaide in occasione delle sue nozze. La contessa sarà entusiasta per la sfida che ha lanciato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 1 ottobre 2025: Rosa e Marcello complici, qualcuno li spia

Umberto scoprirà che Marcello ha offerto a Rosa di accompagnarla a Trieste all’Osservatorio Astronomico per la sua intervista a Margherita Hack.

Durante il loro viaggio l’auto avrà un problema tecnico che costringerà Rosa e Marcello a restare fuori Milano, i due trascorreranno la notte insieme e ci sarà un momento di complicità tra loro. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che qualcuno lì osserverà di nascosto.