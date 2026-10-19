La Promessa, anticipazioni dal 26 ottobre al 1 novembre: il ritorno di Curro e Angela sconvolge il palazzo

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La settimana dal 26 ottobre all’1 novembre di La Promessa introduce un ritorno che cambia gli equilibri del palazzo. Inoltre, Curro e Angela rientrano nella tenuta e riportano in superficie tensioni, segreti e rapporti irrisolti. Ogni personaggio affronta una scelta difficile e il clima diventa sempre più instabile. A questo punto diventa inevitabile chiedersi: come reagirà Curro? Perché Martina confessa un bacio? E cosa succede davvero tra Maria e Carlo?

La Promessa: Leocadia tenta una tregua, ma Margarita la respinge

Leocadia decide di avvicinarsi a Margarita per chiudere le ostilità. Inoltre, prova a proporre una tregua che possa riportare equilibrio nel palazzo. Tuttavia, Margarita non accetta il gesto e la accusa di imitare Cruz in modo patetico. Il tentativo fallisce e Leocadia resta sola con il peso delle tensioni familiari. Intanto, Curro e Angela tornano a La Promessa e il loro arrivo crea subito un clima di attesa. Il palazzo osserva i due con attenzione, perché il loro ritorno riapre questioni rimaste sospese. Nel frattempo, Petra raggiunge Jacobo e gli chiede di vendere il gioiello ricevuto dalla Marchesa. Inoltre, insiste perché vuole liberarsi di un dono che la mette a disagio.

La Promessa: Curro vuole riscattarsi e Martina confessa un bacio inatteso

Curro incontra Alonso e gli comunica il desiderio di riscattare il proprio onore. Inoltre, vuole dimostrare che può affrontare le conseguenze delle scelte passate. Alonso ascolta e comprende che il ragazzo cerca una nuova direzione. Angela e Curro parlano delle difficoltà legate al loro ritorno. Inoltre, entrambi percepiscono che il palazzo non li accoglie con leggerezza. Curro osserva Martina e nota che lei forza i sentimenti verso Jacobo. Poi arriva la confessione che cambia tutto: Martina rivela a Curro di essersi baciata con un altro uomo. Il ragazzo resta spiazzato e capisce che la situazione è più complessa di quanto immaginasse. Intanto, Alonso informa i figli che Lorenzo ha minacciato di coinvolgere il Duca de Cifuentes y Carvajal. Di conseguenza, la famiglia si prepara ad affrontare nuove tensioni.

La Promessa: Maria affronta l’allontanamento di Carlo e cerca risposte

Carlo annulla la passeggiata con Maria senza spiegazioni. Inoltre, cambia atteggiamento e si allontana in modo improvviso. Maria non comprende il motivo e vive il gesto come un rifiuto che la ferisce. Poi decide di confidarsi con Donna Pia. Le racconta il suo smarrimento e la difficoltà nel capire Carlo. Pia ascolta e prova a rassicurarla, ma la situazione resta incerta. Intanto, il palazzo osserva questi movimenti e capisce che la settimana porta con sé una serie di cambiamenti che nessuno può ignorare. Ogni relazione si sposta, ogni equilibrio vacilla e ogni personaggio affronta una scelta che potrebbe modificare il futuro della tenuta.