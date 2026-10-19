Beautiful, anticipazioni dal 26 al 31 ottobre: Ridge contro Brooke, Carter e Hope al comando della Forrester

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La settimana dal 26 al 31 ottobre di Beautiful è una delle più tese degli ultimi mesi. Inoltre, il colpo di mano di Carter e Hope sconvolge gli equilibri della Forrester Creations, mentre Ridge e Brooke si ritrovano in un confronto durissimo che rischia di incrinare definitivamente il loro rapporto. La famiglia è divisa, la fiducia è crollata e ogni personaggio si ritrova a fare i conti con le conseguenze di un tradimento che nessuno aveva previsto. A questo punto è inevitabile chiedersi: come reagirà Ridge? Quali mosse farà Carter ora che è al comando? E cosa succederà a Brooke e Hope dopo lo scontro?

Beautiful: Ridge e Brooke, lo scontro che ferisce la famiglia

Nel salotto di casa, Ridge e Brooke affrontano un confronto che diventa rapidamente un terremoto emotivo. Ridge è devastato dal tradimento aziendale orchestrato da Hope e Carter, e la rabbia lo porta a usare parole pesanti proprio verso Hope. Brooke prova a difendere la figlia, pur non approvando il metodo. Sostiene che Hope e Carter si siano sentiti messi da parte per anni e che la loro ribellione sia nata dalle decisioni di Steffy, in particolare dalla cancellazione della linea Hope for the Future e dal licenziamento della ragazza. La tensione tra Ridge e Brooke cresce, alimentata dal dolore professionale e familiare. Ridge, sconvolto, lascia la casa e trova conforto da Steffy e Taylor.

Beautiful: Carter e Hope prendono il controllo della Forrester Creations

La settimana segna la conferma definitiva: Carter e Hope hanno preso il pieno controllo della Forrester Creations. Katie è sconvolta. Non riesce a credere che Carter, da sempre considerato corretto e leale, abbia potuto impadronirsi dell’azienda con l’inganno. Ora che è al comando, Carter si muove rapidamente. Vuole trasformare la Forrester in un marchio globale del lusso, puntando su nuove acquisizioni e un piano di espansione ambizioso. Restituisce a Hope il suo ruolo e garantisce pieno sostegno economico per rilanciare Hope for the Future, segnando una svolta radicale nella gestione della maison.

Beautiful: la famiglia Forrester affronta il tradimento e un futuro incerto

Eric, Ridge e Steffy vivono quanto accaduto come un vero tradimento. La perdita dell’azienda è una ferita profonda, e Ridge ribadisce di non voler lavorare per Carter e Hope. La crisi aziendale si riflette anche sulla sfera privata: il rapporto tra Ridge e Brooke è sempre più fragile, mentre la famiglia Forrester deve fare i conti con una realtà che non aveva mai immaginato. Il fronte degli oppositori cresce, ma Carter e Hope sembrano determinati a non tornare indietro. La guerra interna è appena iniziata.