Helena Prestes sorprende i fans: buongiorno movimentato con Javier Martinez

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Helena Prestes continua a far parlare di sé. La modella brasiliana ha dimostrato di essere una grande amante dei social dov’è solita condividere momenti della sua vita professionale e privata. In queste ore, l’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram che ha sorpreso i suoi fans. Nel filmato si vede la modella brasiliana mentre si scatena ascoltando alcune parole di un audio partito da un portatile che dice in questo modo: “Io vivo nell’abbondanza, io vivo nell’amore, io abbandono il senso di colpa, io abbandono il dolore..” Helena Prestes ripete le frasi a squarciagola all’interno della propria abitazione di Lecco. Un momento che la modella brasiliana ha condiviso con Javier Martinez, il quale l’ha abbracciata non prima di chiedergli di abbassare un po’ la voce.

Helena Prestes e Javier Martinez tornano a farsi vedere sui social

Buongiorno movimentato in quel di Lecco per Helena Prestes. La donna si è resa protagonista di un video in cui urla alcune affermazioni per iniziare bene la giornata. Un video che ha avuto la presenza anche del compagno, con il quale ha una storia d’amore da due anni. La coppia è tornata a farsi vedere sui social a distanza di tantissimo tempo. La modella brasiliana e Javier Martinez avevano scatenato il disappunto dei loro seguaci quando avevano deciso di ridurre al minimo contenuti di coppia sui social.