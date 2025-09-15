Il Paradiso delle signore anticipazioni 15 settembre 2025: Adelaide stupisce tutti a Villa Guarnieri

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 15 settembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Prima del solito stop del fine settimana Marcello ha lasciato la sua amata a bocca aperta facendole una romantica proposta di matrimonio. Adelaide annuncerà l’inaspettata novità a Villa Guarnieri, quando dirà a Odile, Umberto e Marta che sposerà il fidanzato loro resteranno senza parole.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 15 settembre 2025: Fulvio dice la verità a Caterina

Rosa ha mostrato a Roberto il suo romanzo e lui, davvero felice per l’ex venere, penserà di organizzare al Paradiso la presentazione del libro. Ad Agata affiderà il compito di creare una copertina che possa catturare l’attenzione dei clienti.

Nel frattempo Fulvio deciderà di rivelare alla figlia la verità sul suo nuovo impiego. Le anticipazioni de Il paradiso delle signore fanno poi sapere che Caterina vuole trovare un lavoro e per farlo chiederà aiuto a Don Saverio. Elvira, invece, sarà preoccupata per la tosse del figlio, Concetta però proverà a tranquillizzarla.