Il Paradiso delle signore anticipazioni 12 settembre 2025: Marcello rivela la novità a Matteo, Odile sconvolta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 12 settembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Marcello dopo aver fatto la proposta di matrimonio ad Adelaide rivela la splendida novità a Matteo. Concetta non si sentirà bene il giorno del battesimo del piccolo Andrea e chiederà ad Elvira di cercare un’altra madrina per suo figlio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 settembre 2025: Umberto prova a riconquistare Adelaide

Tornata a Milano per il battesimo del piccolo Andrea Rosa ha fatto visita a Roberto e gli ha mostrato il suo libro, lui vorrebbe fare la presentazione al Paradiso. L’ex venere intanto incontrerà Odile per parlare del suo romanzo.

Botteri convincerà Fulvio a raccontare la verità alla figlia sul suo lavoro. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che la sfilata al Paradiso andrà benissimo, un gesto di Marina Valli però sconvolgerà Odile. Nel frattempo Umberto proverà un ultimo tentativo per riconquistare Adelaide.