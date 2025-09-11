Il Paradiso delle signore anticipazioni 11 settembre 2025: Umberto in crisi, Odile e Matteo si riavvicinano?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 11 settembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Umberto vivrà un momento di crisi al Circolo durante la premiazione quando Adelaide dedicherà speciali parole a Marcello. Marina Valli rifiuterà la proposta di Odile per sfilare al Paradiso, la rossa si recherà quindi da Matteo per avere un chiarimento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 settembre 2025: Rosa torna a Milano, Concetta ha un piano

Durante il confronto Matteo e Odile appariranno di nuovo vicini. Nel frattempo Fulvio dopo il malore si lascerà sfuggire alcune confidenze con Enrico. All’improvviso Rosa tornerà a Milano e avrà un regalo per Roberto.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che in merito al battesimo del piccolo Andrea i coniugi Gallo pretenderanno che a fare da padrino sia il cugino di Elvira, Tarcisio. Salvatore apparirà rassegnato, Concetta però avrà un’idea per ribaltare la situazione.