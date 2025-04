Il Paradiso delle signore anticipazioni 15 aprile 2025: Delia ha un’idea, Rosa pensa a Marcello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa succederà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 15 aprile 2025? Di certo non mancheranno i colpi di scena e le novità che come al solito terranno moltissimi telespettatori incollati al televisore, curiosi di assistere alle vicende dei protagonisti.

La soap opera viene trasmessa alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli in merito all’episodio di oggi, cosa accadrà? Giulia Furlan continuerà a lanciare provocazioni a Delia, quest’ultima però avrà un’idea che potrebbe rivelarsi molto utile per Botteri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 15 aprile 2025: Rosa pensa a Marcello, soffre molto per lui

Manca ormai pochissimo a Pasqua e lo staff del Paradiso si riunirà per discutere delle iniziative che metteranno in atto in occasione delle festività. A Salvatore non sfuggire lo strano comportamento tra Guido e Odile, la cosa lo incuriosirà molto infatti cercherà di capirci di più sul loro rapporto.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano altri interessanti dettagli. Cos’altro succederà nella puntata di oggi pomeriggio? Agata proverà a cambiare il look di Mimmo, lui però non sarà affatto d’accordo. Nel frattempo, durante una chiacchierata con Elvira Rosa ammetterà che sta soffrendo molto per Marcello. Dopo quello che è successo tra loro non riesce a smettere di pensarlo e sapere che sta insieme alla contessa la turba molto.