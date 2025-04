Il Paradiso delle signore anticipazioni 9 aprile 2025: Lea gioca sporco? Enrico ha dei dubbi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa succederà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 9 aprile 2025? Di certo non mancheranno i colpi di scena e le novità che come al solito terranno moltissimi telespettatori incollati al televisore.

La soap opera viene trasmessa alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni fanno sapere che la situazione che si è creata con Anita e Lea sta facendo soffrire non poco Marta, infatti proverà a rassicurarla. Si renderà anche conto che la cognata forse non gli sta dicendo la verità, sta facendo il gioco sporco?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 aprile 2025:

Dopo il delicato intervento subito la ripresa di Adelaide sarà lenta ma potrà passare finalmente del tempo con Marcello. La vicinanza di quest’ultimo si rivelerà positiva, notandolo Umberto sarà costretto a farsi da parte e i due si riabbracceranno.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Agata vorrebbe recarsi a Roma insieme alle altre Veneri per partecipare al programma Bandiera Gialla, il padre però non le darà il permesso. Nel frattempo Tancredi si renderà conto che il malumore di Rosa dipende da qualcosa che è accaduto tra lei e Botteri e inizierà ad indagare per cercare di capire la vera natura del loro rapporto. Intanto lei rivelerà un segreto ad Elvira che la lascerà senza parole.