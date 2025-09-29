Il Paradiso delle signore anticipazioni 29 settembre 2025: Marina ringrazia Enrico, Rosa e Tancredi vicini
Enrico si sente in colpa dopo l'intervento, Rosa e Tancredi si riavvicinano. Cosa succederà oggi, 29 settembre 2025.
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 29 settembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Dopo essersi sottoposta all’operazione Marina Valli ringrazierà Enrico, lui però si sentirà a disagio perché continua a mantenere segreto il suo problema alla mano.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 29 settembre 2025:
Dopo lo scandalo Adelaide tornerà ad occuparsi dei preparativi del matrimonio con grande entusiasmo. Intanto, Tancredi e Rosa si riavvicineranno grazie all’articoli che lei ha scritto su Marcello, nel frattempo al Paradiso partirà il progetto ‘Paradiso donna’.
Il nuovo direttore della Galleria Milano Moda conoscerà Botteri, Elvira invece confiderà ad Irene che forse si trasferirà insieme alla sua famiglia in una località di mare per il bene del figlio. Anche Ciro scoprirà da Concetta che gli Amato potrebbero lasciare Milano. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Salvatore farà una proposta alla moglie.