Il Paradiso delle signore 11 anticipazioni: ritorno clamoroso a Milano, i fans esultano

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Il Paradiso delle signore è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. Ogni giorno le vicende ambientate in un grande magazzino di Milano collezionano quasi 2 milioni di telespettatori su Rai 1. Un grande successo che i piani alti di Viale Mazzini hanno deciso di rinnovare per una nuova edizione. Tra pochi giorni a Roma inizieranno le riprese dell’undicesima stagione de Il Paradiso delle signore 11. In queste ore, Cinemotore ha svelato un’indiscrezione bomba riguardante le nuove puntate. Il portale ha annunciato che a Milano tornerà Riccardo Guarnieri interpretato dall’attore Enrico Oetiker. Non è escluso che il personaggio tornerà al fianco di Nicoletta anche se al momento gli spoiler sono scarsi in tal senso.

Il Paradiso delle signore 11 vede il ritorno di Riccardo Guarnieri

Il Paradiso delle signore 11 vedrà il ritorno di Enrico Oetiker nel cast. L’attore italiano tornerà ad interpretare Riccardo Guarnieri all’interno delle vicende ambientate in un grande magazzino di Milano. Neanche a dirlo, la notizia è stata accolta con grande entusiasmo da parte dei fans della soap opera. In particolare, un utente su X ha scritto: “Ho paura di quello che gli autori stanno pensando di far fare al personaggio di Riccardo ma finalmente torno a vedermi le storie dopo quasi 7 anni chiedetemi quanto sono contento”. Non resta che attendere le prossime settimane per vedere se ci saranno nuovi sviluppi in merito a questo ritorno nella soap opera.