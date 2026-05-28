Il Paradiso delle signore 11, Irene ci sarà nella nuova stagione? Parla l’attrice…

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Il Paradiso delle signore 11 è tra le soap opera che torneranno a settembre sui teleschermi di Rai 1. In queste ore c’è molta curiosità di sapere quali personaggi torneranno nella nuova stagione in programma nei prossimi mesi. In particolare, il pubblico si sta chiedendo se Irene Cipriani interpretata dall’attrice Francesca Del Fa continuerà la sua partecipazione nella soap opera. Nel finale della decima stagione de Il Paradiso delle signore, la capo-commessa del grande magazzino di Milano lascia Milano insieme a Johnny per intraprendere il giro del mondo a bordo di un furgoncino. Una partenza che aveva fatto preoccupare i fans in merito ad un possibile addio di Irene Cipriani dallo sceneggiato italiano.

Francesca Del Fa (Irene) conferma la sua presenza ad Il Paradiso delle signore 11

Di recente, Francesca Del Fa ha rilasciato un’intervista al portale Sussidiario dove ha parlato del suo futuro all’interno de Il Paradiso delle signore 11. L’attrice italiana ha voluto rassicurare tutti i fans del suo personaggio, dichiarando in questo modo: “Vorrei lasciare un po’ di mistero… il pubblico può stare tranquillo…” La donna sembra così confermare la sua presenza per la nuova stagione della soap opera, le cui riprese sono appena iniziate a Roma. Ancora incerta, invece, la presenza di Cesare (Francesco Ferdidandi) e di Johnny interpretato da Mirko Lorusso.