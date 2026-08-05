Il Paradiso delle Signore 11: amato protagonista torna nel cast dopo tanti anni, fan entusiasti

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Il Paradiso delle Signore sta per tornare sul piccolo schermo. In questi giorni è stata ufficialmente comunicata la data di debutto. La soap di Rai 1 a settembre tornerà in Tv, nel suo orario abituale, dando ufficialmente inizio all’undicesima stagione. Il cast sarà caratterizzato da ritorni, ma anche da new-entry. Ad arricchire le trame ci saranno infatti nuovi protagonisti, pronti a prendesi la scena.

Il debutto del Paradiso delle Signore si avvicina: novità sul cast, previsto un grande ritorno

In questi giorni è stata finalmente svelata la data di debutto de Il Paradiso 11. Lo sceneggiato tornerà in onda su Rai 1 il 7 settembre 2026, alle ore 16:05. Anche in virtù del buon riscontro ottenuto la scorsa stagione in termini di ascolto, la rete ammiraglia ha scelto di confermare la soap nel suo slot orario abituale. Una buona notizia per i fan, che attendono con fermento di rivedete i propri beniamini sul piccolo schermo.

La nuova stagione sarà composta da 160 nuovi episodi. Tra quello delle new-entry spicca il nome di Agnese Lorenzini, che ha già preso parte ad un’altra soap Rai di grande successo: Un posto al sole. Tra le novità da segnalare, anche il ritorno nel cast di Enrico Oetiker, alias Riccardo Guarnieri.