Il mistero di Elena Vergari si riapre dopo 20 anni: la lettera anonima

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo due decenni di silenzio torna d’attualità il caso di Elena Vergari, la 47enne di Ladispoli scomparsa improvvisamente nel 2005. In questi giorni le forze dell’ordine hanno avviato nuovi accertamenti, spinte da un dettaglio inquietante: una segnalazione anonima, recapitata alla redazione del programma Chi l’ha visto?, che indicherebbe con precisione il luogo in cui sarebbe stato nascosto il corpo della donna. La vicenda, rimasta irrisolta per vent’anni, potrebbe dunque conoscere un’improvvisa svolta. Gli investigatori stanno valutando la credibilità della lettera e hanno già avviato nuove operazioni di ricerca sul territorio. Il caso Vergari, segnato da una scomparsa mai chiarita e da ipotesi rimaste sospese nel tempo, si riapre così con un nuovo scenario che potrebbe finalmente portare a risposte attese da anni.

Un messaggio anonimo riaccende il giallo di Elena Vergari

Secondo quanto riportato nella misteriosa segnalazione, il corpo di Elena Vergari si troverebbe sepolto in campagna, non lontano dall’abitazione di famiglia a Ladispoli. L’autore anonimo della lettera ha parlato di un tunnel situato a circa 700 metri dalla casa dove la donna viveva insieme al marito e al figlio. A rendere ancora più inquietante la rivelazione sarebbe stato l’allegato al messaggio: un disegno accurato, nel quale vengono tracciati i riferimenti e l’esatto punto in cui – secondo la fonte – giacciono i resti della 47enne scomparsa vent’anni fa. Era il 5 giugno 2005 quando della 47enne di Ladispoli si persero per sempre le tracce. Nei giorni precedenti, lei e il marito avevano trascorso una breve vacanza tra il lago di Martignano e l’Umbria, facendo tappa a Valtopina, dove avevano pernottato in auto vicino al campo sportivo del paese. Al rientro a Ladispoli, la tensione in famiglia era rimasta alta. Quella sera, dopo un nuovo scontro verbale, i coniugi decisero di allontanarsi da casa per discutere lontano dagli occhi del figlio. È in quel momento che la vicenda assume i contorni del giallo: secondo il racconto del marito ai carabinieri, Elena sarebbe salita a bordo di un’auto scura con targa straniera, comparsa sulla strada quasi per caso. Da lì in poi, nessuno l’ha mai più rivista. Un dettaglio mai chiarito riguarda quello che viene considerato l’ultimo contatto della famiglia con Elena Vergari. Sarebbe avvenuto cinque giorni dopo la scomparsa. Qualcuno, da una cabina telefonica a poca distanza dall’abitazione di famiglia, avrebbe chiamato il figlio di Elena al cellulare, affermando: «Sto bene, non voglio essere cercata. Voglio andare via dall’Italia». Dopo quel segnale, soltanto l’oscurità. Un mistero che avvolge ancora oggi la sorte della 47enne che, stando a quanto affermano alcuni suoi amici e conoscenti, mai si sarebbe sognata di abbandonare suo figlio in questo modo. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti dalle autorità e da Chi l’ha visto? che probabilmente tornerà a occuparsi del caso nelle prossime puntate.