Chi l’ha visto, perché Gianloreto Carbone ha lasciato il programma?

Gianloreto Carbone ha lasciato Chi l’ha visto nel 2021, ma il suo nome resta legato al celebre programma condotto da Federica Sciarelli, in onda da anni su Rai 3. Con una carriera giornalistica lunga e intensa, Carbone ha seguito alcuni dei casi di cronaca più complessi, come la strage di Erba, gli omicidi di Sarah Scazzi ed Elena Ceste, fino al delitto di Benno Neumair. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, l’ex inviato di Chi l’ha visto ha ripercorso i momenti più significativi del suo percorso professionale, raccontando episodi inediti e il forte impatto emotivo di alcune vicende. Ha anche parlato del rapporto con Federica Sciarelli, rivelando le ragioni dietro la loro rottura lavorativa. Classe 1945, il giornalista spegnerà 80 candeline il prossimo 20 giugno. Anche se è ufficialmente in pensione da anni, continua a mantenere vivo il suo interesse per il giornalismo e, proprio di recente, ha pubblicato il libro Sì, io l’ho visto!, edito da Armando Editore, in cui svela i retroscena della sua carriera e il lato umano dietro le storie che ha raccontato.

Gianloreto Carbone: i primi passi a Chi l’ha visto

Gianloreto Carbone ha ricordato i suoi primi passi a Chi l’ha visto, soffermandosi sul primo servizio realizzato per la trasmissione. Ha raccontato di essersi ritrovato in un piccolo paese al confine con la Francia, situato su una montagna. In quel momento si era chiesto cosa stesse facendo lì, sentendosi smarrito e fuori luogo. L’idea di tornare a Roma lo aveva sfiorato più volte, tanto da pensare seriamente di abbandonare tutto. Proprio mentre era immerso in questi pensieri, aveva incontrato una donna bellissima che gli aveva rivolto una domanda diretta: cosa facesse in quel posto. Senza filtri, le aveva raccontato che era il suo primo giorno di lavoro, che si sentiva giù di morale e che voleva tornare a casa. A quel punto, la donna aveva commentato con una frase spiazzante: “Che brutto lavoro che fai”. Carbone, però, non era d’accordo. Le aveva risposto con fermezza, spiegando che il loro compito era aiutare le persone e che, in realtà, quel lavoro aveva un grande valore. La donna, senza aggiungere altro, gli aveva accarezzato il viso e poi se n’era andata. In quell’istante, il senso di smarrimento era svanito e aveva ritrovato la determinazione per andare avanti. Riflettendo sull’episodio, ha ammesso di aver pensato che quella misteriosa figura potesse essere Clelia Barbieri, una santa morta circa un secolo prima, della cui figura era rimasto molto colpito.

Federica Sciarelli

Il rapporto con Federica Sciarelli

Gianloreto Carbone ha raccontato il lungo sodalizio professionale con Federica Sciarelli, ammettendo che il loro rapporto fosse caratterizzato da frequenti litigi. Ha rivelato che la sua compagna scherzava spesso su questo, paragonandoli a una coppia sposata. Nonostante le discussioni, però, tra loro c’era affetto e rispetto reciproco. Tuttavia, a un certo punto, si era verificata una frattura profonda nel loro rapporto, legata alla strage di Erba. Carbone ha spiegato di essere tra coloro che ritengono che non ci fossero prove sufficienti per condannare Olindo Romano e Rosa Bazzi. Secondo lui, una delle principali ragioni per cui l’opinione pubblica li aveva considerati colpevoli era stata la loro confessione. Per questo motivo, aveva realizzato un servizio incentrato proprio su come quella confessione fosse avvenuta, sollevando legittimi dubbi sulla sua validità. In un primo momento, Federica Sciarelli aveva apprezzato il suo lavoro, ma poi aveva improvvisamente cambiato idea. Carbone ha raccontato che, oltre al suo, un’altra collega aveva realizzato un servizio di supporto su un dettaglio specifico del caso. La Sciarelli aveva trovato un elemento problematico nel contributo della collega e, quando lui si era offerto di correggerlo, lei aveva rifiutato, decidendo di bloccare entrambi i servizi. A quel punto, Carbone aveva iniziato a sospettare che la decisione non fosse stata spontanea, ma che qualcuno le avesse chiesto di fermare il servizio. Avrebbe voluto che lei fosse sincera con lui e glielo dicesse apertamente, anche perché comprendeva le responsabilità che comportava il suo ruolo. Quell’episodio aveva rappresentato una rottura tra loro, tanto che Carbone aveva persino rischiato di essere allontanato per aver insistito. Ha ammesso che la situazione lo aveva ferito, perché aveva incrinato il legame con la conduttrice. Tuttavia, con il tempo il rapporto si era ricostruito, anche perché sapeva che quella vicenda aveva lasciato un segno anche in lei. Dopotutto, ha concluso, la Sciarelli aveva delle responsabilità da gestire. Gianloreto ha poi confessato di aver lasciato Chi l’ha visto perché aveva dato tutto ciò he poteva dare ed era oramai stanco. Ha poi dichiarato di non vederlo mai in TV, ma che comunque la gente lo ferma ancora per strada.