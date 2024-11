“Il mio ricordo di Don Giovanni Bosco: quando trovai la sua foto sotto il cuscino di mamma”

Manfredonia – aveva appena finito di battere il suo cuore in quella notte – di preghiera. Quando pensai alle parole del Santo Povero. Parlavo in silenzio.

Non ho mai dimenticato la tua frase Don Bosco, una trascritta su un cartello della propria stanza che diceva così:- “Toglimi tutto ,ma dammi le anime”.

A me è successo … la fine di ottobre di più di dieci anni fa mi tolse quasi tutto, poi il 10 di novembre mi tolse ogni cosa in quella notte che trovai sotto il cuscino della mamma appena spirata l’immagine di Don Bosco, il santo d’oltreoceano, all’istante mi venne in un singhiozzo di lacrime il sogno fatto da Don Giovanni, quando una sera descrive una terribile battaglia sul mare scatenata da una moltitudine di imbarcazioni contro un’unica grande nave, che simboleggiava la chiesa cattolica.

Oggi l’immagine è chiusa tra le pagine di un mio libro che custodisco ogni volta che lo leggo.

di Claudio Castriotta