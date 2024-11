Il miglior panettone artigianale del Mondo è spagnolo! Battuti due italiani

Dopo la notizia che un pò ha sconvolto gli appassionati di panettone artigianale, quella che tra i migliori panettoni secondo AltroConsumo c’è uno dell’Eurospin. Arriva un’altra notizia che sputirà gli amanti del Made in Italy, eletto miglior panettone artigianale del Mondo.

Il Maestro pasticcere Ton Cortés di Barcellona in Spagna è stato eletto il Campione del Mondo del Panettone 2024. Al secondo posto Pasquale Pesce (Italia) e al terzo posto Maurizio Sarioli (Italia).

Grandissimo successo per la finale sold out e da numeri record per la IV edizione della Coppa del Mondo del Panettone 2024 nel concorso ideato dal Maestro Giuseppe Piffaretti che si è tenuta a Milano presso il Palazzo Castiglioni lo scorso week end dall’8 al 10 novembre. Già preannunciata la quinta edizione che si terrà sempre a Milano nel novembre 2026.

La finale ha visto che ha visto sfidarsi 24 maestri pasticceri provenienti da tutto il mondo, dopo una lunga selezione durata due anni. In finale si sono sfidati 24 pasticceri per la categoria Panettone Tradizionale e 18 per la categoria Panettone al Cioccolato. I finalisti sono giunti dall’Europa, Asia, America Latina, Stati Uniti e Australia.

miglior panettone artigianale del Mondo – www.ilsipontino.net

I migliori panettoni del mondo ecco la classifica

Tre giorni intesi di presentazioni, masterclass e workshop, nella suggestiva location di Palazzo Castiglioni, con la possibilità di acquistare e assaggiare i panettoni più buoni del mondo.

I vincitori per la categoria miglior panettone artigianale del Mondo

1. Ton Cortés – Spagna

2. Pasquale Pesce – Italia

3. Maurizio Sarioli – Italia

I vincitori per la categoria Panettone al cioccolato

1. Pasquale Iannelli – Italia

2. Pasquale Marigliano – Italia

3. Armando Pascarella – Italia