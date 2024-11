Tra i migliori panettoni per AltroConsumo c’è uno dell’Eurospin

AltroConsumo, nel dicembre del 2023, ha analizzato i panettoni venduti nella grande distribuzione.

Li ha portati in laboratorio e anche sottoposti al giudizio di pasticceri e consumatori per scoprire quello migliore.

Per il test ha analizzato 12 panettoni disponibili nella grande distribuzione. Non li ha soltanto portati in laboratorio, ma anche sottoposti ad occhi, naso e palato di pasticceri e consumatori. Curiosi di sapere qual è il panettone migliore?

MIGLIORI PANETTONI, AL PRIMO POSTO IL DUCA MOSCATI IN VENDITA ALL’EUROSPIN

Al primo posto, secondo AltroConsumo, c’è il panettone Duca Moscati in vendita nel distributore Eurospin.

Il Duca Moscati è anche tra i prodotti più economici sul mercato.

Difatti è di 4,16euro il prezzo al kg propost.

Il Duca Moscati è prodotto in uno degli stabilimenti che risponde direttamente a Maina, l’azienda dolciaria italiana sita nel piemontese, presente anche nella classifica a seguire.

Dal medesimo stabilimento provengono anche il Panettone e il Pandoro marchio Coop, e il Panettone Premium in vendita alla Despar.

Il prodotto in vendita all’Eurospin è seguito dal Balocco, Le Grazie, in vendita all’Esselunga, il Maina ed il Paluani.

Chiudono la classifica il classico Coop, l’originale Motta, Bauli, Vergani ed il milanese Tre Marie.