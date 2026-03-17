Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi è già un successo: svelato il motivo

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Il Grande Fratello Vip è tra i programmi che si apprestano a movimentare la stagione primaverile sui teleschermi di Canale 5. La nuova edizione verrà condotta da Ilary Blasi, che tornerà alla conduzione a distanza di parecchio tempo. Un ritorno che è già un successo. Scendendo nei dettagli, la decisione della produzione del reality show di aprire qualche giorno prima la Casa a quattro concorrenti ha avuto esito positivo. In un comunicato diramato dai piani alti di Cologno Monzese si legge il boom di interazioni registrato dall’Open House con “oltre 1.000.000 di utenti e 2.600.000 visualizzazioni”. Insomma, la nuova edizione del Grande Fratello Vip sta già incuriosendo tantissimo i fans, forse anche grazie al ritorno di Ilary Blasi in veste di conduttrice.

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è pronta a stupire il pubblico italiano. Ilary Blasi tornerà alla conduzione affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. La Casa, invece, vedrà l’arrivo di altri concorrenti che movimenteranno le dinamiche tra questi Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo ed il cantante GionnyScandal, che è stato di recente ospite di Verissimo dove ha raccontato la sua difficile storia. Il cast andrà ad aggiungersi ad Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, entrati lo scorso venerdì 13 marzo.