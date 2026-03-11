Grande Fratello Vip, chi è Adriana Volpe? Età, carriera e vita priva della conduttrice

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello Vip si appresta ad aprire nuovamente la porta rossa a distanza di alcuni mesi dalla conclusione dell’edizione nip. La nuova edizione è prevista per martedì 17 marzo anche se per alcuni concorrenti il programma inizierà prima. Adriana Volpe insieme ad altri tre gieffini farà il suo ingresso il prossimo 13 marzo nella casa del Grande Fratello Vip. Ma chi è la trentina che ha deciso di mettersi nuovamente in gioco nel reality show di punta delle reti Mediaset? Adriana Volpe è nata a Trento nel 1973. Dopo aver concluso gli studi scolastici, la donna inizia la carriera da modella per sbarcare in televisione nel 1993 come valletta di Scommettiamo che..? sui teleschermi di Rai 1. In poco tempo, Adriana Volpe ottiene un grande successo sulla tv di Stato, tanto da diventare presenza fissa di Rai 2 dove ha condotto per molti anni I Fatti Vostri insieme a Giancarlo Magalli.

Adriana Volpe torna al Grande Fratello Vip dopo l’esperienza nel 2020

Dopo essere stata lontana dalla televisione per diversi mesi, Adriana Volpe è pronta a mettersi nuovamente in gioco al Grande Fratello Vip. La conduttrice ha già partecipato al programma sia come concorrente dell’edizione 2020 che come opinionista dove ottenne un discreto successo. La donna non è nuova a prendere parte a programmi di questo genere. In passato, Adriana Volpe è stata concorrente di Notti sul ghiaccio su Rai 1 e di Pechino Express in coppia a Marcello Cirillo. La vita privata della conduttrice è segnata da due matrimoni e un recente nuovo amore. Dopo il divorzio molto discusso da Roberto Parli nel 2020, la donna è oggi legata a Dario Costantini, un imprenditore legato alla CNA. Da venerdì 13 marzo, Adriana Volpe è pronta a conquistare il pubblico del GFVip come aveva già fatto in passato.